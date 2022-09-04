بعد التعثر أمام الاتفاق .. سانتو يستعجل تجهيز بديل حمد الله

المدرب البرتغالي يريد أن يفوز في جميع مبارياته

يبدو أن المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد لا يريد فقدان المزيد من النقاط، بعد التعادل أمام الاتفاق بالجولة الثانية، حيث طلب سرعة تجهيز بديل المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الموقوف.

الاتحاد تعادل سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

سانتو يستعجل تجهيز بديل حمد الله

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن سانتو طالب المُعد البدني للفريٌ، بالسرعة في إعداد محمد الصيعري مهاجم النمور، قبل الثاني من أكتوبر القادم.

Shahid

سانتو يريد الاعتماد على الصيعري في مباراة الكلاسيكو أمام فريق نادي النصر، والمقرر لها بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن سانتو يريد أن يدخل مباراة الاتحاد أمام النصر بكامل العدد من حيث المراكز الهجومية التي يغيب عنها عبد الرزاق حمد الله الموقوف من جانب لجنة الاحتراف.

ما هي آخر تطورات إعداد الصيعري؟

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيعري يخضع خلال الوقت الحالي لبرنامج لياقي مكثف، تمهيدًا لدخوله في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، منذ أن تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومشاركة الصيعري في مواجهتي الاتحاد المقبلتين أمام الرائد والخليج لم يتم تحديدها حتى الآن، حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية.

وتعاقد نادي الاتحاد مع محمد الصيعري، من أجل تعويض غياب عبد الرزاق حمد الله الغائب بسبب الإيقاف من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

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