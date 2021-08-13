بعد التعثر الأول .. الاتحاد يحسم موقفه النهائي من استمرار كاريلي

هل تتم إقالة كاريلي من تدريب الاتحاد؟

كشفت تقارير صحفية، عن موقف البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في أولى مبارياته ضد الفيحاء.

الاتحاد تعرض للخسارة على يد الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء الماضي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد لديها أكثر من خيار بشأن المدرب فابيو كاريلي، من ضمنها استمراره خلال المباراتين القادمتين.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تدرس استمرار كاريلي أمام الرائد في مباراة الدوري يوم 16 أغسطس الجاري، ثم مواجهة الرجاء المغربي يوم 21 من نفس الشهر.

وستغادر بعثة نادي الاتحاد إلى المغرب بعد مواجهة الرائد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل خوض مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

هدف إدارة الاتحاد هو إتاحة الفرصة أمام المدرب البرازيلي، لحين اكتمال عناصر الفريق بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك من أجل تسجيل البرازيلي إيجور كورونادو.

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وبعد أن ينجح الاتحاد في تسجيل كورونادو، سيتم منح فرصة أخيرة للمدرب كاريلي، والذي جدد تعاقده مع العميد بعد نهاية الموسم الماضي.