بعد التعاقد مع لاسارتي - الأهلي يعلن التشكيل الجديد لقطاع الكرة

التشكيل الجديد والنهائي لقطاع الكرة، بعد تولي لاسارتي مهمة تدريب الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالقلعة الحمراء، بعد تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مهمة تدريب الفريق.

الأهلي أعلن بشكل رسمي، عن تولي لاسارتي مهمة تدريب الفريق الأحمر، لمدة موسم ونصف، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

الموقع الرسمي للأهلي نشر التشكيل النهائي والجديد لقطاع الكرة بالقلعة الحمراء، حيث ضم الآتي:

أ- الفريق الأول:

– سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة

– مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا

– محمد يوسف مدرب عام

– سباستيان مدرب مساعد

– سامي قمصان مدرب

– اليخاندرو مدرب أحمال

– حسين عبدالدايم مساعدًا لمدرب الأحمال

– طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى



ب- قطاع الناشئين:

ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع

ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع



ج – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين:

– المهندس عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات

– ك/ أمير توفيق مديرًا للتعاقدات



د- قطاع الأكاديميات:

ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع

ك/ عبدالنبي عاشور مديرًا فنيًا للأكاديميات

هـ- إدارة إكتشاف المواهب:

– ك/محمود صالح

– ك/ ناجي خليل

– ك/ حمدي أبو راضي

– ك/ صديق الجمال

ويتولى مهمة المدير الفني لفريق الأهلي حاليًا، محمد يوسف بشكل مؤقت، حيث سيتولى مهمة المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأحمر.