نجم العروبة: مستاء من التعادل .. طموحنا الفوز على الأهلي

الأهلي عاد لنتائجه السلبية في دوري يلو

عاد النادي الأهلي السعودي لنتائجه المخيبة في دوري الدرجة الأولى السعودي بتعادله مع العروبة 0-0 في سكاكا، ليفقد بذلك نقطته السابعة خلال 4 مباريات.

الفريق الجداوي خاض 4 مباريات في دوري يلو لم ينجح سوى في الفوز بواحدة مما وضعه في المركز العاشر بـ5 نقاط فقط، وهو ما أشعل غضب جماهيره التي بدأت تقلق جديًا على مستقبل الفريق وقدرته على العودة بنهاية الموسم الجاري لدوري المحترفين.

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الأهلي أهدر فرصة الفوز في اللقاء بعدما أضاع مهاجمه الجديد لويس جرابان ركلة جزاء عند الدقيقة الـ38 من الشوط الأول.

أديب الحيزان لاعب العروبة الذي شارك في اللقاء من دكة البدلاء أكد استياءه من الخروج بنقطة واحدة من المباراة، مشيرًا إلى أن طموحهم كان الفوز على الأهلي والحصول على النقاط الثلاثة.

إذ قال للقنوات الرياضية السعودية "بداية جيدة للموسم، فزنا في الجولة الماضية وتعادلنا تلك الجولة، الأهلي فريق كبير لكن لم يكن التعادل طموحنا بل الخروج بالنقاط الكاملة".

تصريح الحيزان أثار غضب واستياء الجمهور الأهلاوي الذي رآه سخرية وتقليلًا من فريقهم، إذ يرون أن الأهلي هو الفريق الذي يجب أن يسعد الجميع في دوري يلو بالتعادل معه لا أن يطمحوا للفوز عليه.

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يُشار إلى أن المدرب السعودي يوسف عنبر قاد الأهلي خلال المباراة وهي الثانية له بعد إقالة روبرت سيبولدي من مجلس الإدارة الجديد بقيادة وليد معاذ، والذي عُين لإدارة النادي بعد استقالة ماجد النفيعي وإدارته عقب الخسارة الصادمة أمام الأخدود في ثاني جولات دوري الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي ينوي التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادته في الموسم الجاري، ويُقال أنه أتم الاتفاق مع خوسيه لويس سييرا لكن بعض المصادر تتحدث عن إمكانية التعاقد مع فتحي الجبال أو السعودي صالح المحمدي.