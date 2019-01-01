بعد التعادل مع إشبيلية .. قائد أتلتيكو مدريد يلقي باللوم على الحكم

قائد الهنود الحمر غير راضٍ على أداء حكم موقعة "رامون سانشيز بيزخوان"

ألقى قائد أتلتيكو مدريد كوكي باللوم على الحكم خوسي جونزاليس بعد التعادل مع إشبيلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان" لحساب الأسبوع الـ12 للدوري الإسباني.

وقال كوكي في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "أعتقد أن أتلتيكو مدريد فعل كل شيء لتحقيق الفوز، خلقنا الكثير من الفرص لنعود بالثلاث نقاط، وفي النهاية خرجنا بنقطة في مباراة معقدة، والآن نريد العودة لتحقيق الانتصارات مرة أخرى".

وفي رده على سؤال حول ما قاله المدرب دييجو سيميوني للاعبين في الاستراحة بين الشوطين، قال "طلب منا التحلي بالصبر، وأخبرنا أننا إذا لعبنا بطريقتنا المعتادة سنعود إلى المباراة، لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الوقت".

وعن قرارات الحكم، قال "يبدو أنه كان مقيدًا، لم يكن يرغب في استخدام صافرته أو اللجوء إلى VAR".

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بهذه النتيجة، يكون أتلتيكو مدريد قد واصل نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، بتحقيق انتصار وحيد في آخر ست مباريات في الدوري الإسباني، ليبقى كما هو في المركز الثالث بشكل مؤقت برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية، ونقطة عن غرناطة قبل مباراته مع ريال سوسييداد.