بعد التعادل أمام بلاتينيوم - متى كان الفوز الأخير للأهلي خارج أرضه إفريقيًا؟

الأهلي يواصل عروضه المتواضعة خارج أرضه إفريقيا

تعادل الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي خارج الديار، بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تستمر معاناة الفريق الأحمر إفريقيا خارج أرضه، رغم تفوقه المحلي الكاسح في الدوري المصري الممتاز، وتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

الأهلي واصل سقوطه خارج الأرض على مستوى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية وعدم تحقيقه الفوز منذ 513 يومًا، بالتعادل أمام بلاتينيوم بعدما تلقى هزيمة أيضًا في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.

أخر فوز خارج الأرض بشكل عام حققه الأهلي في البطولة الإفريقية كان أمام كانو سبورت ضمن الدور الثاني من المنافسات بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم في غينيا الإستوائية.

ولكن إذا نظرنا للأهلي وعدم الفوز خارج أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فهي تعود إلى عام 2018 عندما فاز على الترجي التونسي بهدف دون رد سجله وليد أزارو، حيث أقيمت المباراة بأغسطس 2018.

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وفي بطولة 2019، فشل الأهلي في تحقيق الفوز خارج أرضه، في دور المجموعات، حيث تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق وتلقى هزيمة امام سيمبا بهدف دون رد، ومثلها أمام فيتا كلوب ليواصل السقوط خارج ملعبه.