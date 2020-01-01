بعد التعادل أمام الفتح .. المولد يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

لاعب الاتحاد يوجه رسالة لجماهير ناديه بعد التعادل أمام الفتح.

حرص فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد تعادل فريقه أمام الفتح بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

الاتحاد تعادل مع الفتح بهدفين لمثلهما، بالجولة الثانية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، باللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

المولد قال خلال تصريحات عبر قنوات الرياضية السعودية: "المباراة كانت سريعة جدًا في البداية، وأرى أنها كانت جيدة لنا وللفتح، والنتيجة مرضية للطرفين".

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فهد تابع: "أتيحت لنا أكثر من فرصة، وهو نفس الأمر لنادي الفتح، وأتمنى أن نقدم الأفضل خلال المباريات القادمة إن شاء الله".

مهاجم نادي الاتحاد واصل: "أكرر اعتذاري للجماهير على أداء الفريق وأنا أول اللاعبين، نعاني من بعض الضغوط، ولكني استطيع تحملها، والأهم هو العمل على المباراة القادمة أمام الأهلي".

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ويستعد الاتحاد لمواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، المقرر لها يوم السبت المقبل 31 أكتوبر، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.