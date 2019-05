بعد الانقلاب عليه .. تشيك يمتص غضب جماهير آرسنال بذكاء

فجرت شبكة "سكاي سبورتس" مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن سبب انقلاب جماهير آرسنال على الحارس الأسطوري في البريميرليج بيتر تشيك، رغم توديعه بشكل شبه مثالي في مباراته الأخيرة مع الفريق على ملعب "الإمارات" ضد برايتون.

ووفقا لما ذكرته الشبكة، فإن الحارس التشيكي توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي ناديه القديم تشيلسي، بموجبه سيعود إلى لندن في فصل الصيف، لشغل منصب المدير الرياضي للبلوز، وهو ما جعل كثير من مشجعي المدفعجية يطالبون المدرب الإسباني أوناي إيمري باستبعاد صاحب الـ37 عاما من قائمة نهائي اليوربا ليج.

ولفت التقرير، أن سبب انقلاب جماهير آرسنال على الحارس الذي يستعد للاعتزال، ليس فقط لاتفاقه مع ناديه السابق، بل أيضا لأنه رفض شغل نفس المنصب مع النادي، وذلك حدث قبل تلقيه عرض العودة لملعبه القديم.

لكن سريعا، تكفل صاحب الشأن بحق الرد والدفاع عن نفسه، بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نفى خلالها صحة ما تردد عن استعداده لتولي منصب مرموق مع أسود غرب لندن، مصرا على موقفه بأنه لم ولن يتخذ قراره النهائي بشأن عمله في الفترة القادمة، إلا بعد مباراة النهائي.

وكتب تشيك "رغم الأخبار المتداولة اليوم فكما قلت للجميع من قبل، سأتخذ قراري النهائي بشأن مستقبلي بعد المباراة الأخيرة.. الآن أركز فقط للفوز مع آرسنال"، في محاولة منه لامتصاص غضب جماهير آرسنال.

Despite the news today as I had already said to everybody before , I’ll make decision about my future after the last game . Now my sole focus is to win the EL with @Arsenal .