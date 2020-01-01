بعد الانسحاب .. وصول بعثة منتخب مصر للشباب إلى القاهرة

بعد انسحاب الفراعنة من بطولة شمال إفريقيا، المنتخب يصل إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تونس، بعد الانسحاب من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

منتخب مصر للشباب، انسحب من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بعد إصابة أكثر من 14 لاعب بصفوف الفراعنة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن شركة مصر للطيران قامت بإرسال طائرة خاصة ومجهزة طبيًا تحت إشراف الحجر الصحي إلى مطار قرطاج في تونس، من أجل نقل بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تخضع بعثة منتخب مصر للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق، من أجل التأكد من تعافيهم من فيروس كورونا، الذي ضرب صفوف المنتخب منذ أيام.

ولم يستطع منتخب مصر خوض مبارياته في بطولة شمال إفريقيا بسبب عدم اكتمال القوام، حيث تم احتساب مباراتيه أمام ليبيا ثم تونس بالخسارة بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تتواصل بطولة شمال إفريقيا، بمشاركة 4 منتخبات فقط، وهم "تونس وليبيا والجزائر والمغرب"، من أجل تحديد المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا.