بعد الاتفاق مع فلامنجو .. زيدان يرسم مستقبل جيسوس مع ريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد يستعد لإعلان أحدث صفقاته البرازيلية

أجمعت جُل الصحف المحسوبة على ريال مدريد، على أن الإدارة توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع مسؤولي نادي فلامنجو، لإتمام صفقة اليافع البرازيلي رينير جيسوس هذا الشتاء.

وجاءت هذه الأنباء، بعد ساعات من ظهور اسم برشلونة على الساحة، كمنافس قوي للنادي الميرينجي على أحدث جواهر فلامنجو.

وذكرت صحيفة "آس"، أن الموهوب البرازيلي سيضع القلم على عقد ارتباطه بنادي القرن الماضي في الموافق الـ19 من يناير الجاري، حيث سيحق له توقيع أول عقد احترافي في مسيرته مع بلوغه ربيعه الـ18.

ولفت التقرير إلى أن الريال لن يكون في عجله من أمره، للدفع بجيسوس مع الفريق الأول، على اعتبار أنه سيسير على نهج أبناء جلدته فينيسيوس جونيور ورودريجو، باللعب أولاً مع فرق الكاستيا، قبل الدفع به مع الكبار.

ورغم تكتم الصحيفة المقربة من الريال الملكي على الأمور المادية، إلا أن هناك بعض التقارير الصحفية، تؤكد أن تكاليف النقل ستكبد خزينة عملاق الليجا حوالي 35 مليون يورو.

وحال صدقت هذه الأنباء، سيكون ريال مدريد قد حافظ على سياسة استقطاب ألمع المواهب الشابة في الكرة البرازيلية، بعد شراء الثلاثي فينيسيوس، رودريجو وميليتاو، بخلاف الثنائي المخضرم مارسيلو وكاسيميرو.

وأبلى رينير بلاءًا حسنًا مع ناديه، بتسجيل ستة أهداف في النصف الأول من الدوري البرازيلي، الأمر الذي جعله هدفًا لثلاثي الليجا ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد في الأسابيع القليلة الماضية.