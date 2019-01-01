بعد الإعلان الرسمي .. سيلتيك يفشل في ضم هدف مانشستر سيتي

وقعت حادثة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي في وطن الأسطورة ويليام والاس، بإعلان نادي سيلتيك ضم أحد ألمع المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في سماء الكرة البريطانية، ثم فجأة حدث ما لم يتوقع أحد.

وكان عملاق الدولي الاسكتلندي قد زف خبرًا سارًا لجماهيره، عن توصل الإدارة إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي ماذرويل، بموجبه من المفترض أن يذهب اليافع البريطاني ديفيد تيرنبول، إلى أصحاب ملعب "سيلتيك بارك" بداية من الموسم الجديد.

وأعلن بالفعل سيلتيك عبر صفحته على "تويتر" عن إتمام الصفقة، وذلك بعد الموافقة على كافة شروط مازرويل، بما فيها سعر اللاعب، والذي بلغت قيمته حوالي 3 مليون جنيه إسترليني –كصفقة قياسية لناديه-، إلا أنه بعد وقت قليل من التغريدة، عاد بطل دوري القلوب الشجاعة، بواحدة من أغرب التعليقات.

وجاء نص الجزء الثاني من التغريدة على النحو الأتي "الآن لم نستطع التوصل إلى اتفاق مع وكيل اللاعب، لقد قد سيلتيك عرضًا رائعًا، والأمر القرار في يد اللاعب ووكيله أعماله، ليقرر ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى سيلتيك. وإذا لم يكن كذلك، فنحن سنواصل المضي قدمًا".

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ويعتبر الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، من أفضل المواهب البارزة على الساحة في اسكتلندا في الأشهر القليلة الماضية، وفي الموسم المنقضي، خطف الأنظار بشدة بتألق لافت، أسفر في النهاية عن توقيعه على 15 هدفًا من مشاركته في 30 مباراة مع ناديه.

وارتبط مستقبله بعديد من الأندية البريطانية في الأشهر الماضية، ويُقال في وسائل الإعلام إن عدد العروض التي انهالت على ماذرويل، وصل عددها لعشرة، أبرزها عرض بطل البريميرليج في آخر عامين مانشستر سيتي، وآخر من بارنيسلي، لم تتم الموافقة عليه، بجانب بورنموث وبريستول سيتي وأندية أخرى باءت محاولتها بالفشل، لتمسك النادي بلاعبه آنذاك.