بعد اكتساح آرسنال.. ليفربول يختتم عام 2018 بالعديد من الأرقام التاريخية
اختتم ليفربول عام 2018 بعدد من الأرقام القياسية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتفل مع جماهيره بالكريسماس في صدارة الدوري ومحققًا عددًا من الأرقام القياسية كذلك.
وكان ليفربول قد حقق انتصارًا عريضًا حين اكتسح ضيفه آرسنال على ملعبه أنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبفوز ليفربول على آرسنال، يكون قد اختتم عام 2018 بدون أي خسارة على ملعبه أنفيلد، حيث لعب 18 مباراة فاز في 15 وتعادل في 3 مباريات فقط.
ولم يكتفِ ليفربول بهذا، وإنما نجح في توسيع سلسلة اللاهزيمة له على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 31 مباراة متتالية بدون هزيمة، حيث ترجع آخر هزيمة لليفربول على ملعبه في الدوري إلى إبريل 2017.
وتخطى بذلك ليفربول رقمه السابق، حيث ظل في 30 مباراة لا يهزم على ملعبه في الدوري في الفترة بين عامي 2007 و 2009 مع المدرب رافا بينيتيز.
يذكر أن ليفربول قد وصل بفوزه إلى النقطة 54 محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 9 نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي وتوتنهام، مع تبقي مباراة الأسبوع الـ 20 لمانشستر سيتي والتي سيلعبها غدًا الأحد أمام ساوثهامبتون.