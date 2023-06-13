بعد اقتحام الهلال لمفاوضات الأهلي .. لوكا مودريتش يجيب رسميًا: ريال مدريد أم السعودية؟

هل يرحل النجم الكرواتي عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري؟

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله بعدما انهالت عليه العروض السعودية خلال الفترة الماضية.

النجم الكرواتي تلقى عرضًا مغريًا من الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية، والليلة، تتحدث صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عن تقديم الهلال السعودي عرضًا للاعب لموسمين مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

وفي هذا الشأن قال مودريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، رفقة منتخب بلاده: "فيما يتعلق بمستقبلي مع ريال مدريد، لقد قلت كل شيء من قبل بالفعل، وأي شيء سأقوله حاليًا سيكون معادًا".

وأضاف: "تركيزي حاليًا منصب مع منتخب بلادي، ولا أود الحديث عن أي شيء آخر، بعد أن انتهي من المشاركة مع كرواتيا، يمكننا التحدث عن أي شيء، أريد التركيز فقط في مباريات دوري الأمم حاليًا وبعدها نتحدث".

مودريتش كان قد تحدث من قبل عن رغبته في الاعتزال بقميص الملكي، لكن مفاوضات التجديد لا تزال مستمرة، وسط تقارير تزعم اقترابه من التجديد بالفعل لموسم آخر، رغم الإغراءات المالية الكبيرة من الأندية السعودية.

جدير بالذكر أن عقد صاحب الـ37 عامًا مع النادي الإسباني ينتهي بنهاية يونيو الجاري، لكن ربما رغبة مسؤولي النادي في تقليل معدل أعمار الفريق تدفعه للرحيل الاضطراري.