سيتم اعتماد القرعة كآلية ثانية لاختيار الفرق المشاركة في السوبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا اليوم الإثنين، آلية المشاركة في كأس السوبر المحلي بالنظام الجديد.

ما هو نظام السوبر السعودي الجديد؟ ومتى يتم تطبيقه؟

في فبراير الماضي، فاجأ اتحاد الكرة الجميع بإعلانه تغيير نظام السوبر السعودي، ليشارك به أربعة فرق بدلًا من اثنين.

في السنوات الماضية، كان السوبر يجمع بين بطل الدوري المحلي وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن بدايةً من عام 2023، سيجمع السوبر بين بطل الدوري المحلي ووصيفه، وبطل كأس الملك ووصيفه.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الهدف من هذا النظام رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة، لارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

ما هي آلية المشاركة في السوبر السعودي بنظامه الجديد؟

اتحاد الكرة كشف اليوم، عن آلية توزيع المباريات..

الآلية الأولى تعتمد على عدم تكرار أي فريق من الفرق الأربعة، ففي هذه الحالة، ستجمع المباراة الأولى من نصف النهائي بين بطل الدوري ووصيف كأس الملك، والمباراة الثانية يلتقي بها بطل كأس الملك مع وصيف الدوري.

أما الآلية الثانية فتعمد على حالة تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة، فوقتها سيتم اللجوء لترتيب الدوري المحلي مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في السوبر، على أن يلتقي بنصف النهائي الفريق رقم 1 بالقرعة مع الفريق رقم 2 بالقرعة، والفريق رقم 3 بالقرعة مع الفريق رقم 4 بالقرعة.

الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2022-2023

وتأهل الفيحاء والهلال للمشاركة في السوبر السعودي بعد فوز الأول بكأس الملك وخسارة الثاني للقب.

كما ضمن الاتحاد أيضًا المشاركة في المسابقة سواء حقق الدوري السعودي أو خسره لصالح الزعيم.

ويتبقى المقعد الثالث الذي يتنافس عليه النصر والشباب.

الفريق سبب المشاركة الفيحاء بطل كأس الملك الهلال وصيف كأس الملك الاتحاد بطل/وصيف الدوري السعودي النصر / الشباب ثالث الدوري السعودي

يذكر أن الهلال توج بالنسخة الأخيرة من السوبر بالفوز أمام الفيصلي في ركلات الترجيح 4-3.

ويعد الزعيم هو الأكثر حصدًا للقب السوبر برصيد ثلاثة ألقاب، يليه النصر بلقبين.

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