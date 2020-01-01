بعد اعتلاء عرش الدوري الإنجليزي.. هل يرحل صلاح أو ماني عن ليفربول؟

أنباء غير سارة قد تسمعها جماهير ليفربول في سوق الانتقالات

أخيراً وبعد طول انتظار نجح ليفربول في حسم لقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب استمر 30 سنة، بعد مخاوف من إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

المنافسة لم تكن صعبة على الريدز ومدربهم يورجن كلوب، نظراً للموسم المتواضع لمعظم المنافسين وعلى رأسهم الطرف الأشرس وهو مانشستر سيتي.

الأجواء الاحتفالية من المؤكد استمرارها لفترة طويلة هذا الصيف، نظراً للمعاناة التي تعرضت لها جماهير الريدز لسنوات طويلة بسبب غياب التتويج.

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ومع دخولنا في فترة الانتقالات الصيفية خلال أسابيع قليلة، علينا أن نسأل، هل هناك بعض الأنباء التي قد تُعكر صفو هذه الفرحة؟

رحيل صلاح

الدولي المصري حلمه الشخصي كان الحصول على دوري أبطال أوروبا، وهو ما حققه اللاعب الموسم الماضي مع الريدز بعد الفوز على توتنهام في النهائي.

وأما عن حلم جماهير ليفربول الأكبر فقد حققه كذلك، وحسم لقب الدوري الإنجليزي، مع حصوله على العديد من الألقاب الفردية طوال 3 مواسم مع الفريق.

هل حان وقت الرحيل والبحث عن بعض التحديات الأخرى في مسابقة مختلفة؟ أم يستمر صلاح لفترة أطول حتى يصبح من أساطير النادي.

لو نظرنا لسعر صلاح سنجده يصل إلى 120 مليون يورو وفقاً للقيمة السوقية الحالية، المبلغ الذي لا يستطيع الجميع تحمله خلال الأزمة المالية بسبب توقف النشاط.

الوجهة الأنسب لصلاح حالياً، ربما تكون ريال مدريد، نظراً لبحث الفريق المستمر ومدربه زين الدين زيدان عن لاعب هداف من طراز عالمي، الصفات التي يمتلكها صاحب الـ28 سنة.

فكرة التعاقد مع كيليان مبابي أو إرلينج هالاند، تبدو غاية في الصعوبة على ريال، لذلك صلاح هو الخيار الأنسب لو قرر البحث عن تجربة جديداً بعيداً عن البريميرليج.

مفاجآت يوفنتوس أيضاً واردة، بعض الصحف الإيطالية أكدت أكثر من مرة اهتمامه بضم صلاح، وربما يفعلها مثلما ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، لنرى الثلاثي معاً في هجوم السيدة العجوز.

فكرة انضمام صلاح لبرشلونة تبدو صعبة، نظراً للتضارب المتوقع في الأدوار مع ليونيل ميسي، وربما نجده يعاني نفس معاناة الفرنسي أنطوان جريزمان.

بايرن ميونخ أيضاً قد يعتبر وجهة مميزة لصلاح، ولكن الفارق بين الدوري الألماني والإسباني والإنجليزي، لا يصب لصالح النادي البافاري.

تجربة جديدة لماني

وعلى الجانب الآخر نجد الأمور مختلفة تماماً لدى السنغالي ساديو ماني في حالة البحث عن الفريق الأنسب، لو قرر الرحيل بشكل نهائي عن أنفيلد.

ماني يعتبر من الأعمدة الرئيسية للريدز، وفكرة رحيله تبدو صعبة مثل صلاح، ولكنه أيضاً حقق كل شيء وفرصة اللعب لريال مدريد وبرشلونة عجز العديد من الأساطير عن رفضها.

صاحب الـ28 سنة يصل سعره إلى 120 مليون يورو أيضاً، وبرشلونة يعتبر هو الخيار الأنسب له، نظراً لبحث النادي الإسباني عن لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن.

عودة نيمار تبدو صعبة ومكلفة، نظراً لإصرار باريس سان جيرمان على استمرار البرازيلي بصفوفه، وهو ما يجعل ماني الخيار المثالي لبرشلونة.

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مهمة ضمه ربما لن تكون بنفس الصعوبة، يمكن إغراء ليفربول بأي من فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبيلي، للظفر بخدمات أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

ولا يمكن استبعاد يوفنتوس أيضاً من الصورة، ربما يكون ماني الخيار الأنسب بجوار رونالدو، وكذلك باولو ديبالا الذي يضره انتقال صلاح للنادي الإيطالي أكثر من ماني.

مأزق كلوب

تصريحات المدرب الألماني يورجن كلوب والصحف الإنجليزية وتأكيدات أساطير ليفربول، جميعها تسير في اتجاه واحد وهو بقاء صلاح وماني في النادي لفترة طويلة.

ومع ذلك تواجد الثنائي في كأس الأمم الأفريقية الموسم القادم، يضع كلوب في ورطة كبيرة، بخسارة الثنائي معاً بمرحلة حاسمة من الموسم بمطلع 2021.

الأمر الذي ربما يدفع الألماني للتفكير في بيع أحدهما، والتعاقد مع أي من عثمان ديمبيلي أو استعادة كوتينيو، أو ضم لورينزو إنسيني جناح نابولي أو أداما تراوري نجم وولفرهامبتون.

الخيارات كلها مطروحة أمام كلوب، والمهمة ليست سهلة في حالة طلب أي من صلاح أو ماني الرحيل، لكن الأمر يظل مجرد تكهنات وتوقعات بشعورهما بالتشبع بعد الفوز بكل الألقاب الكبرى مع الريدز، دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.