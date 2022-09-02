بعد اعتزاله .. العملاق أكينفوا يستعد للظهور في WWE

خطوة جديدة بمسيرته أم ظهور شرفي؟

أديبايو أكينفوا المهاجم العملاق بالدوريات الأدنى في إنجلترا، عاد من جديد ليخطف الأضواء بعد اعتزاله كرة القدم، وهذه المرة مع مصارعة المحترفين "WWE".

المهاجم الإنجليزي الذي اشتهر بالمراحل الأخيرة من مسيرته مع ويمبلدون وويكومب قبل الاعتزال هذا الصيف، ظهر في مقطع فيديو مع نجم المصارعة الأيرلندي "شيموس" لتثار التساؤلات حول سبب هذا الظهور.

وتواجد صاحب الـ40 سنة مع شيموس في صالة الألعاب الرياضية بالفيديو الذي نشرته شبكة "فوتبول ديلي" وهو يحاول تحفيزه ودعمه.

هل يلعب أكينفوا أمام نجم المصارعة الحرة؟

يستعد اتحاد المصارعة الحرة لتنظيم عرضًا في مدينة كارديف الويلزية، غدًا السبت تحت عنوان "In the castle" بتواجد مجموعة من نجوم اللعبة.

وقام صاحب الأصول النيجيرية بتحفيز المصارع الأيرلندي خلال التدريبات استعدادًا لمواجهة النمساوي والتر هان على حزام الإنتركونتيننتال خلال هذا العرض المنتظر.

وقد يتم الاستعانة بأكينفوا في هذا العرض بشكل أو بآخر، حيث هناك توقعات بظهوره في أداء سريع كظهور شرفي استغلالًا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها المهاجم المعتزل في بريطانيا.

واعتقد البعض الآخر أن المهاجم العملاق قد يتجه للمصارعة بشكل دائم بعد اعتزاله الكرة، ولكنها تبدو فكرة مستبعدة في الوقت الحالي.

من هو أديبايو أكينفوا؟

صاحب الـ40 سنة بدأ مسيرته في شباب نادي واتفورد ولعب للعديد من الأندية الأخرى كان أهمها سوانزي سيتي ونورثامبتون وويمبلدون وويكومب.

ولم يلعب أكينفوا أبدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه ظهر أمام كبار البطولة في كأس الاتحاد مثل ليفربول وتوتنهام.

ويتمتع المهاجم الذي اشتهر ببنيانه الجسدي الضخم بسجل تهديفي جيد في مسيرته، حيث سجل 213 هدفًا وصنع 97 في 742 مباراة.