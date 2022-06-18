بعد إصابته أمام الاتحاد .. الكشف عن موقف غريب من مواجهة الرائد

الأهلي أمامه مواجهة حاسمة ضد الرائد لتجنب الهبوط لدوري يلو

حقق الأهلي انتصارًا وديًا معنويًا يوم أمس بتفوقه على الاتحاد 3-2 في لقاء أقيم خلف أبواب مغلقة وبعيد عن أعين الإعلاميين، ولكنه خسر لاعبه عبد الرحمن غريب الذي لم يُكمل اللقاء للإصابة.

غريب أجبر على مغادرة الملعب في الشوط الأول بعد احتكاك قوي مع حمدان الشمراني مدافع الاتحاد، وقد أثار ذلك قلق الجمهور الأهلاوي خاصة أن الفريق مقبل على مباراة الموسم أمام الرائد والتي ستلعب دورًا حاسمًا في كفاحه للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ما هو موقف غريب من مواجهة الرائد؟

صحيفة الرياضية السعودية طمأنت الجمهور الأهلاوي حين أكدت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إصابة غريب بسيطة ولا تدعو للقلق أبدًا، مشيرة إلى أن الآلام التي شعر بها يوم أمس أجبرته على عدم إكمال اللقاء.

وأضافت أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة اليوم السبت للوقوف على حقيقة الإصابة لكن البوادر تؤكد جاهزيته لمواجهة الرائد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي يوم الخميس القادم.

ما هو موقف الأهلي في الدوري السعودي؟

الأهلي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، إذ هو أحد 10 أندية مازالت تتنافس للهروب من الهبوط إلى دوري يلو، ويبدو أن الأمور لن تُحسم تمامًا إلا مع الصافرة الأخيرة لآخر مباريات الموسم يوم 27 يونيو القادم.

الأهلي يتواجد في المركز الـ11 حاليًا برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الرائد المتواجد في منطقة الهبوط بالفعل، ولذا اللقاء القادم بين الفريقين سيكون حاسمًا في كفاحهما للبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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