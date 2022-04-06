بعد إصابة فان خال بالسرطان .. كومان يعود إلى تدريب هولندا

سيعود رونالد كومان إلى منصب المدير الفني لمنتخب هولندا بعد منافسات بطولة كأس العالم 2022، حسبما أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وذلك بعد تشخيص لويس فان خال بالإصابة بالسرطان.

كومان سبق له تدريب منتخب هولندا بين 2018 و2020، قبل مغادرته لتولي منصب المدير الفني في نادي برشلونة الإسباني.

كومان 59 عامًا، والذي سبق له أيضًا التدريب في الدوري الإنجليزي تحديدًا مع ساوثامبتون وإيفرتون، كان عاطلًا عن العمل منذ إقالته من تدريب "البلوجرانا" في أكتوبر 2021، لكنه سيعود إلى التدريب من بداية 2023.

ماذا قال كومان؟

كومان قال بعد الإعلان يوم الأربعاء: "إنني أتطلع إلى التعاون الجديد، منذ أكثر من عام ونصف بقليل، لم أترك منتخب هولندا بالتأكيد بسبب عدم الرضا".

وأضاف: "كانت فترتي جيدة، وكانت النتائج جيدة، والتعامل مع اللاعبين الدوليين كان رائعًا، سنواصل تقريبًا هذا المسار، هذا أمر مؤكد بالنسبة لي".

لماذا سيرحل فان خال عن منتخب هولندا؟

تحرك الاتحاد الهولندي لكرة القدم سريعًا من أجل تأمين خليفة لفان خال، بعد الكشف عن أنه يكافح سرطان البروستاتا.

تلقى الرجل البالغ من العمر 70 عامًا العلاج الإشعاعي، وتعهد بأخذ بلاده إلى كأس العالم في قطر، مع الإصرار أيضًا على أن مرضه ليس مميتا.

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