بعد إسقاط فياريال .. رونالدو يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتوجيه رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد، بعد التغلب على فياريال في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر ضمن التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، بعد الفوز على فياريال بملعب الفريق الإسباني بثنائية نظيفة.

الهدف الأول للشياطين الحمر جاء بالتخصص عن طريق رونالدو، بينما أحرز جادون سانشو الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

ماذا قال رونالدو؟

صاحب الـ36 سنة نشر تدوينة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وقال فيها:"من الرائع دائمًا اللعب في إسبانيا والفوز هنا، فهي الدولة التي أشعر فيها بشعور خاص جدًا".

وأضاف:"أود تهنئة الجميع على هذا الانتصار العظيم الذي يضعنا في المكانة التي ننتمي لها لأننا مانشستر يونايتد".

وتابع:"لن نتوقف أبدًا عن القتال من أجل مصلحة هذا النادي".

ما هو موقف يونايتد الحالي؟

النادي الإنجليزي قام بتعيين مايكل كاريك كمدرب مؤقت، بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير مطلع هذا الأسبوع.

تقارير صحفية أكدت أن يونايتد يستهدف التعاقد مع أي من الثلاثي بريندان رودجرز، ماوريسيو بوتشيتينو وإرنستو فالفيردي خلفًا لسولشاير.

بوتشيتينو خرج مؤخرًا ليعلن عدم اهتمامه بالشائعات، وأشار إلى أن كامل تركيزه منصب على وظيفه مع باريس سان جيرمان، لتقترب الأمور بشكل أكبر نحو فالفيردي ورودجرز.

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