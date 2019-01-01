بعد استفزازه لحمد الله - أيوب الكعبي يتراجع: لقطة عفوية
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
قام أيوب الكعبي؛ لاعب المنتخب المغربي وهيبي فورتشين الصيني، بحذف التغريدة، التي جانبه التوفيق بها، واعتبرت استفزازًا لزميله عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي.
كان عبد الرزاق حمد الله قد فاجأ الجميع بمغادرته لمعسكر منتخب بلاده عقب مواجهة جامبيا الودية، التي أقيمت في 12 من الشهر الجاري، وسط تقارير تؤكد أنه قرر المغادرة، لعدم شعوره بالراحة داخل المعسكر ووجود تكتلات ضده.
الكعبي نشر عصر اليوم السبت، صورة عبر حسابه على "تويتر"، يظهر به ضاحكًا من مهدي بن عطية؛ قائد أسود الأطلس، وأمامهما حمد الله عابسًا، معلقًا: "السعادة". (طالع التفاصيل)
وتراجع محترف هيبي فورتشين، والذي لم ينضم لقائمة المغرب بكأس أمم أفريقيا 2019، حيث علق موضحًا: "لم يكن للصورة أي بعد، لقطة عفوية في التداريب".
وأضاف: "حمد الله أخي الأكبر، الله يهدي الجميع".
لم يكن للصورة اي بعد فقط لقطة عفوية في التداريب ... حمد الله اخي الاكبر ❤️— ayoubelkaabi (@AyoubElKaabi) June 15, 2019
الله يهدي الجميع 🙏
يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح أن رحيل حمد الله جاء لمعاناته من إصابة في الظهر، ستمنعه من المشاركة مع المنتخب في كان 2019.
وكذلك عبد الرزاق حمد الله، الاتحاد المغربي بنشره فيديو له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي تدريبات قوية في الجيم، تعكس عدم معاناته من أي إصابات.
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يذكر أن المغرب تلاقي زامبيا غدًا الأحد، وديًا قبل التوجه لمصر لخوض غمار كأس أفريقيا.
ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في الكان بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر الجاري ثم كوت ديفوار يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.
المصريون وساديو ماني قصة لن تنتهي🤣🤣 pic.twitter.com/kBrALlVJBz— جول مصر (@goaleg) June 15, 2019