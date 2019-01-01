بعد استسلام مبابي .. ميسي يحتفظ بالحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي

كما كان متوقعا. احتفظ ليو ميسي بجائزته المفضلة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد استسلام مطارده الوحيد كيليان مبابي، بتوقيعه على هدف وحيد في مباراته الختامية في موسم الليج1.

وكان بطل العالم بحاجة ماسة لتسجيل 4 أهداف في مرمى مضيفه ستاد ريمس في سهرة الجمعة لمعادلة أهداف ميسي، إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف يتيم، في المباراة التي انتهت بخسارة حامل اللقب بنتيجة ثقيلة وصل قوامه لثلاثية مقابل هدف.

وتوقف مبابي عند الرقم 33، ليبقى البرغوث كما هو في صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 36 هدفا، ليحافظ على جائزته المفضلة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في مسيرته أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

حذاء جديد يدخل خزائن ليو 🔝



رسميًا | ليونيل ميسي يُتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة 🐐 pic.twitter.com/gVA4HMIUEC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وكان أسطورة الليجا وبرشلونة قد استهل رحلته مع جائزة الحذاء الذهبي في موسم 2009-2010، بنفس رصيد أهدافه هذا الموسم، بعدها احتفظ بالجائزة عامي 2012 و2013، بتسجيل 40 و50 هدفا على التوالي، قبل أن يحتكرها آخر 3 سنوات، متفوقا على غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو –صاحب الـ4 جوائز- وكل المهاجم على مر العصور.