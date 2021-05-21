بعد ارتباطه ببرشلونة .. رد مفاجئ من فليك تجاه قيادة منتخب ألمانيا

ترك الأمور كما هي..

تحدث المدير الفني الألماني لنادي بايرن ميونخ هانز فليك عن موقفه من خلافة يواخيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا، خاصة بعد ارتباطه بمفاوضات مع برشلونة خلال الساعات الأخيرة.

ومن جهته، أكد هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنه يعتزم مغادرة النادي البافاري بنهاية هذا الموسم وقبل نهاية عقده في صيف 2023.

إعلان فليك الرحيل قد يكون بمثابة إعلان آخر أنه سيتولى تدريب منتخب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وربما خطوة أخرى ولكنه احتمال أقل.

ماذا قال فليك؟

قال مدرب بايرن ميونيخ المنتهية ولايته: "لقد تحدثت إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم والجميع يعرف ما أشعر به تجاه المنتخب الوطني ولكن الأمر يتعلق أيضًا بأن الأمور يجب أن تتم تسويتها دائمًا، وهناك أشياء صغيرة على المحك".

وأضاف: "كنت من مشجعي بايرن منذ الطفولة وسأظل من مشجعي بايرن حتى بعد الرحيل عن الفريق البافاري، النادي قريب إلى قلبي، سأستمر في الهتاف باسمه مدى الحياة".

وتابع: "الحياة دائمًا في حالة تغير مستمر، ولا أشعر بالندم على أي شيء، أتطلع إلى العطلة بترق ، لكنني في نفس الوقت لست منهكًا لدرجة أنني بحاجة إلى استراحة طويلة الأمد، لا على الإطلاق".

ما هي حقيقة ارتباط فليك ببرشلونة؟

شبكة "RAC 1" الإسبانية، أكدت منذ أيام أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يريد تعيين فليك خلفًا لكومان الموسم القادم.

ويعتبر فليك هو الخيار المفضل للابورتا، بسبب النجاحات المبهرة له مع بايرن، وحصوله على جائزة مدرب العام من الاتحاد الأوروبي في 2020.

فليك قاد بايرن كذلك لإسقاط برشلونة 8/2 الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستكمل مشواره نحو الفوز بالبطولة.

الموقف يبدو غامضًا حتى الآن بموافقة فليك على تولي المهمة، بسبب رغبة الاتحاد الألماني في تعيينه كمدرب للمنتخب بعد الرحيل المتوقع ليواخيم لوف.

هل يخلف فليك لوف في تدريب منتخب ألمانيا؟

فليك هو المرشح الأول لخلافة يواخيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا والذي قضى أكثر من 15 عامًا في منصبه ذلك منذ 2006 بنجاحات استثنائية أبرزها الفوز بكأس العالم 2014.

الموقف يبدو غامضًا حتى الآن بموافقة فليك على تولي أي مهمة أخرى، بسبب رغبة الاتحاد الألماني في تعيينه كمدرب للمنتخب بعد الرحيل المتوقع ليواخيم لوف.

الجدير بالذكر أن فليك في خلال عام ونصف مع بايرن ميونخ حقق السداسية التاريخية، وفي طريقه للتتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم بعد الخروج من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

إقرأ أيضًا..

الوداع؟ برشلونة يُعلن غياب ميسي عن اللقاء الأخير للموسم

ما بين عذاب زيدان وصمود سيميوني .. من الأحق بالدوري الإسباني؟

كومان يلمح بإقالته من برشلونة : الإدارة لم تحترمني!