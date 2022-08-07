مع انطلاق الموسم الكروي في أوروبا، ينتظر الكل مباريات لا يمكن تخيل إثارتها!

مع عودة الدوريات الأوروبية وانطلاق عجلة كرة القدم في القارة العجوز، تنصب الأنظار نحو عدد من المواجهات في موسم 2022-2023، لها ما يبرر إثارتها الكبيرة.

المبررات متباينة، سواء فيما يتعلق بصفقات بارزة في الميركاتو، أو بأحداث حدثت في المواسم الماضية لها انعكاساتها على موسم 2022-2023، وكذلك فيما يتعلق بنجوم سيلاقون بعد سنوات عديدة فرقهم السابقة.

في هذا الموضوع نستعرض لكم حفنة من أهم المباريات التي ينتظرها الكل في الموسم الجديد والتي ستحمل أهمية مختلفة بلا أدنى شك:-

يوفنتوس وروما.. ديبالا يملك المفاتيح

AS ROMA

دائمًا ما تكون تلك المباراة مثيرة على مستوى الدوري الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا سيكون على موعد مع مباراة استثنائية مليئة بالذكريات.

اللاعب الأعسر الموهوب، له من السنوات مع البيانكونيري 7 سنوات، بدأها في 2015 وأنهاها في 2022.

تم تقديم ديبالا بشكل استثنائي غير مسبوق ربما في تاريخ كرة القدم كلها لا إيطاليا فحسب، الأرجنتيني حظي باستقبال مرعب في روما، استقبال يوحي بأن هذا الفتى ينتظر منه الكثير.

مباراة يوفنتوس وروما ستحمل في طياتها الكثير بالنسبة لديبالا بين الماضي والحاضر، سيكون النزال الأول بين الفريقين في السابع والعشرين من أغسطس.

ليفربول ومانشستر سيتي.. السلاحان النوويان

إنه النزال الأقوى في العالم خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للكثيرين، قياسًا للثبات والاستمرارية والتنافسية بين اللاعبين والمدربين، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023 سيكون بها تفصيلة هامة مختلفة تضيف لها مزيدًا من الإثارة.

نتحدث هنا عن كل ما يتعلق بالصفقتين البارزتين في الميركاتو، الأوروجوياني داروين نونييز يصنع التألق مع ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند ينتظر منه مشجعو مانشستر سيتي المزيد.

لقد انتدب ليفربول نونييز مقابل 75 مليون يورو، بينما ضم مانشستر سيتي هالاند مقابل 60 مليون يورو، قيمتان تعكسان كم الإثارة التي أضيفت للمباراة الأقوى في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة.

في السادس عشر من أكتوبر، سيكون أول لقاء بين ليفربول ومانشستر سيتي على مستوى الدوري الإنجليزي، مباراة سيستضيفها ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

آرسنال ومانشستر سيتي.. جيسوس محور الأحداث

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تملك تلك المباراة أيضًا إثارة معتادة كونها تجمع بين اثنين من أكبر الفرق الإنجليزية، لكن في موسم 2022-2023، سيكون لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي طعم مختلف.

هذا الطعم أساسه البرازيلي جابرييل جيسوس الذي كان من أعمدة مانشستر سيتي الأساسية خلال السنوات الأخيرة، الفتى البرازيلي يدرك جيدًا أن العودة لملعب الاتحاد ومنازلة خصومه السابقين لن تكون بالأمر السهل.

ولذلك سيكون جيسوس سعيدًا بعدم الترحال أولًا إلى ملعب الاتحاد من أجل منازلة مانشستر سيتي في الملعب الذي مكث فيه 5 سنوات، وسينتظر يوم 20 أكتوبر ليستضيف آرسنال مانشستر سيتي على ملعب الإمارات.

تشيلسي ومانشستر سيتي.. هل يفعلها ستيرلينج؟

إذا كانت إقامة جابرييل جيسوس في مانشستر سيتي ستجعل منازلة أقرانه السابقين أمرًا صعبًا عليه، فإن الأمر يبدو أصعب بالنسبة للإنجليزي رحيم ستيرلينج، المنتقل إلى تشيلسي.

إقامة الإنجليزي الدولي في مانشستر سيتي استمرت 7 سنوات، حصد خلالها 11 بطولة، وقدم مواسم رائعة لا ينساها جمهور السيتزنس.

سينتظر ستيرلينج حتى يوم الثاني من يناير 2023، ليستضيف رفاقه السابقين على ملعب ستامفورد بريدج.

برشلونة وريال مدريد.. الكلاسيكو بطعم ليفاندوفسكي!

بالتأكيد لا يحتاج الأمر لأن نشرح أهمية الكلاسيكو، ولكن نزال برشلونة وريال مدريد سيكون له طعم خاص إثر انضمام نجم بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة روبرت ليفاندوفسكي لصفوف البلوجرانا.

لقد أقصى ريال مدريد ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ في العديد من المناسبات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وجود هذه المنافسة من جديد على مستوى الدوري الإسباني سيشكل بؤرة إثارة جديدة تجذب العالم للكلاسيكو.

برشلونة وتشيلسي.. على أنغام الميركاتو

وجه برشلونة العديد من الضربات لتشيلسي في الميركاتو، حصل على لاعبه أندرياس كريستنسن وهو قريب من توقيع ماركوس ألونسو، منعه من الحصول على صفقتين كان يرغب فيهما توخيل وهما رافينيا وكوندي.

قد ينتقل الأمر إلى الشامبيونزليج إذا التقى كل من برشلونة وتشيلسي، وهو أمر وارد قياسًا للوائح الاتحاد الأوروبي المنظمة للبطولة في ظل وضعية الفريقين في الدوري الإنجليزي والإسباني الموسم المنصرم.

برشلونة وباريس سان جيرمان.. شبح ميسي!

من الطبيعي أن يرغب جمهور برشلونة في عودة أهم أساطيره عبر التاريخ ليونيل ميسي، ولكن الأمر ليس فنيًا فحسب!.

عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة ستعني إنهاء فرصة أن يدافع عن ألوان أي فريق أمام جمهور كامب نو بخلاف برشلونة، هذه لحظة كابوسية تمثل أكثر ما يتضرر منه الجمهور الكتالوني.

لكن قد يتم ضرب عرض الحائط بقرعة مختلفة بعض الشيء تضع باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حينها سنكون على موعد مع مباراة أيقونية.. تخيلوا أن يلعب ميسي ضد برشلونة!.

برشلونة وأتلتيك بلباو.. بذكريات فالفيردي!

هل تتذكرون إرنستو فالفيردي؟ ذلك المدرب الذي حقق الليجا مرتين وأقيل بسبب الهزائم التي ظنها البلوجرانا ثقيلة، ففوجئ بأنها الأخف من سلسلة هزائم لن ينساها التاريخ وفي مقدمتها ثمانية بايرن ميونخ؟.

لقد عاد فالفيردي إلى الليجا من بوابة أتلتيك بلباو النادي الذي قدم معه كرة قدم رائعة بين عامي 2013 و2017، ونجح في حصد كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بالذات في 2015.

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مع عودة فالفيردي إلى كامب نو ذات وقع ساحر بالتأكيد، نستطيع أن نتخيل الاستقبال الذي ينتظر فالفيردي في كامب نو!.