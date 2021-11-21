بعد احتفال إعلامي باعتزاله .. ملك التوقعات: النعاج يتمنون اختفاء الأسد

احتفل الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان باعتزال زميله حسن الصبحان؛ المعروف بـ"ملك التوقعات"، واصفًا ذلك بـ"أبرك الساعات".

لماذا أعلن الصبحان اعتزاله؟

الصبحان اشتهر بتوقعاته التي لا تخيب إلا نادرًا، فاعتاد منه الجمهور على توقع نتائج المباريات الكبيرة ومحرزي الأهداف، في ليلة المباراة، وبيومها يخرج محتفلًا بنجاح توقعاته.

لكن ملك التوقعات يرى مؤخرًا أن الجمهور أصبح يترصد له الأخطاء، ويحتفل حال ثبوت خطأ توقعه، خاصةً جمهور "تويتر"، لذلك قرر الاعتزال.

وكتب الصبحان، أمس الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن اعتزالي تويتر ما يحدث معي استفزاز وخطة يقوده أعداء خفيين لتطفيشي في تويتر.

"للأسف الجمهور أصبح ضدي لذلك أعلن اعتزالي .... ملك التوقعات ستجدونه في السناب".

الفريان يحتفل والصبحان يرد عليه:

نبأ اعتزال الصبحان جاء سعيدًا بالنسبة للفريان، إذ كتب عبر حسابه: "أبرك الساعات. باقي السناب لو بعد تتركه".

وهنا رد ملك التوقعات عليه وكتب: "النعاجم يتمنون اختفاء الأسد (40 سنة مقضيها خلف أظهر اللاعبين يا سطيف)".

النعاج يتمنون اختفاء الأسد ( ٤٠ سنه مقضيها خلف اظهر اللاعبين ياسطيف. — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) November 21, 2021

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