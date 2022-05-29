بعد اتهامه بالخيانة.. بنزيما: لا أحمل مشاعر سيئة لمبابي!

تغير في موقف بنزيما حول مبابي

كشف مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، عن شعوره تجاه زميله في المنتخب الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وكان نجم الملكي قد استطاع تحقيق الفوز مع فريقه يوم أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على ليفربول بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث بنزيما إلى قناة "TF1" عبر برنامج "Téléfoot" حول مواطنه الذي كان قريبًا للغاية من مزاملته في نادي العاصمة الإسبانية قبل أن يقرر البقاء في باريس.

ماذا قال بنزيما عن مبابي؟

قال بنزيما: "كنت أتمنى أن يكون قادرًا على تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد معًا، لقد اختار باريس سان جيرمان، عليك أن تحترمه، إنه شاب، لديه الكثير من المسؤوليات عليه".

سيشارك الثنائي كريم ومبابي مع المنتخب الفرنسي في الفترة المقبلة في بطولة دوري الأمم، وستلعب فرنسا مرتين في يونيو ضد كرواتيا، كما ستواجه الدنمارك والنمسا في دور المجموعات.

وحول ذلك أضاف كريم: "إنه اختياره، هو لاعب في باريس سان جيرمان، لذلك سنستمتع باللعب معًا في المنتخب".

واختتم: "أنا لا أشعر بخيبة أمل، أنا سعيد وآمل أن يقوم بعمل الأشياء المميزة، نحن أصدقاء جيدون، ولن يؤثر ذلك على علاقتنا".

ماذا فعل بنزيما من قبل؟

حديث بنزيما في هذه الفترة مختلف تمامًا عما فعله يوم إعلان مبابي تجديده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث نشر مهاجم الملكي عبر موقع تويتر صورة له بعد احتفاله بهدفه في مرمى النادي الباريسي هذا الموسم ببطولة الأبطال.

فيما قام بنشر صورة الفنان الشهير "توباك" مع صديقه الخائن، والذي يعتقد أنه مات مقتولًا بسبب خيانته له.

فربما أن هذا الحديث الإيجابي يأتي بعد شعوره بالهدوء من هذا الموقف، ومع حالة السعادة التي يمر بها المهاجم المخضرم بعد الفوز ببطولة الأبطال.

جدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد صرح بأن فريقه قد نسي بالفعل كيليان مبابي.

اقرأ أيضًا..

بيريز يوجه رسالة قاسية لمبابي وباريس وسيتي بعد التتويج بدوري الأبطال

مشجع ليفربول.. لأن الكنز في الرحلة، فلن تسير وحدك أبدًا يا كلوب!

الطريق إلى الـ 14.. كيف عوّض ريال مدريد الفارق الفني مع كل منافسيه؟