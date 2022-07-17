بعد اتهامه بالانتماء للهلال .. رد فعل غريب من رئيس مركز التحكيم الرياضي

أزمة بسبب قضية كنو بين جمهور النصر ورئيس مجلس التحكيم الرياضي

أثار الدكتور محمد باصم، رئيس مجلس التحكيم الرياضي السعودي الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن تم اتهامه من جانب بعض الجماهير النصراوية، بتشجيعه لنادي الهلال، ونشر صورًا تدل على ذلك، في ظل اشتعال أزمة محمد كنو لاعب الزعيم.

لماذا اتهمت جماهير النصر باصم بالانتماء للهلال؟

قامت جماهير النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر صورًا منسوبة لحساب باصم، حيث قام بالإعجاب على عددًا من التغريدات التي تؤكد أنه يشجع الهلال، كما أن هناك تغريدات تسخر من النصر.

الصور المنشورة تسببت في حالة من الجدل، خاصة بعد قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، بعد قيام إدارة الهلال بتقديم طلب التدابير الوقتية، من أجل قيد الصفقات خلال صيف 2022.

وعلى الفور قام الدكتور محمد باصم بغلق حسابه وجعله خاصًا، بحيث لا يراه إلا من يقوم بمتابعته فقط من المقربين والأصدقاء، ليثير الجدل أكثر.

اصلن وش بيده 😂😂 شوف اللي ماسكين المناصب الحساسه محمد باصم هلالي pic.twitter.com/xlbAeFUanf — Figo (@NS_t00) July 17, 2022

لماذا تغيرت مواد لائحة مركز التحكيم الرياضي؟

الهلال حاول اتخاذ التدابير الوقتية من أجل تعطيل العقوبات الصادرة عليه، لكن مركز التحكيم رفض طلبه.

اتخاذ التدابير الوقتية يقوم عدة شروط منها أن يخشى وقوع ضرر في حال عدم اتخاذ التدابير الوقتية، دون إعلان رسمي عن التعديل، وهو البند الذي يزعم الأمير أنه تم تعديله من أجل الزعيم.

الخبير القانوني أوضح أن هذا البند تغير ليصبح أن يخشى فوات الوقت بدلًا من أن يخشى وقوع ضرر، مؤكدًا أن هذا التغيير تم بعدما قرر الهلال تقديم استئنافه على قرارات غرفة فض المنازعات، وتحديدًا في 12 مايو 2022.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا قام مركز التحكيم بتغيير النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدبير والوقتي واضاف نص غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الاخرى في هذا الوقت بالذات ؟، اضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانوني لانه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر !.

"نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لدى مركز التحكيم، ولابد من اعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الاجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها". "اقرأ التفاصيل"

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