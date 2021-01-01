بعد إعلان رغبته في العودة .. أول رد من الأهلي على رمضان صبحي

الأهلي يرد على تصريحات رمضان صبحي

أبدى رمضان صبحي؛ لاعب نادي بيراميدز، رغبته في العودة مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال ظهوره التليفزيوني، ليرد عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

رمضان صبحي قال خلال تصريحات عبر برنامج المقالب "رامز عقله طار" عبر شاشة إم بي س مصر: "أريد العودة إلى النادي الأهلي، ولكن بشرط، أن أحصل على موافقة من جانب نادي بيراميدز".

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عبد الحفيظ رد على تصريحات رمضان صبحي، عبر قناة "صدى البلد" خلال الساعات الأولى من صباح الخميس: "لم أعتاد الرد على أي لاعب غير موجود في فريقي".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "لا أحب أن يتم ذكر اسم أي لاعب بالنادي الأهلي على لسان مسؤول في نادي آخر، ولذلك نحترم الجميع ونقدرهم".

وكان رمضان صبحي لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، قبل احترافه في الدوري الإنجليزي بصفوف نادي ستوك سيتي، والذي انتقل منه إلى هيدرسفيلد، لتستعيره القلعة الحمراء لمدة موسم ونصف.

ودخل الأهلي بعدها في مفاوضات مع مسؤولي هيدرسفيلد من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي، ولكنه اللاعب فضّل الانتقال إلى بيراميدز، بالرغم من توصل مسؤولي القلعة الحمراء لاتفاق مع النادي الإنجليزي على شراء عقده بشكل نهائي.