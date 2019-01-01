بعد إعلان الميزانية - برشلونة لا يستطيع ماليًا ضم نيمار

تعرف على ميزانية برشلونة للموسم الجديد وتأثيره على نيمار

أعلن نادي برشلونة الإسباني صافي الأرباح التي حققها الفريق من الموسم المقبل والتي تؤشر إلى صعوبة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تشير إلى تمسك باريس سان جيرمان بمبلغ 220 مليون يورو.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنّ برشلونة حقق صافي أرباح وصل إلى 4.5 مليون يورو بعد دفع الضرائب.

وهذه الميزانية لا تعطل برشلونة عن التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتيس والذي قد تصل إلى 30 مليون يورو بجانب خوان ميرندا.

ولكن النادي الكتالوني لن يستطيع ماديًا دفع مبلغ 220 مليون يورو لضم نيمار ويتبقى له فرصة واحدة فقط للتعاقد مع اللاعب عن طريق تبادل الصفقات بالتخلي عن كوتينيو وراكيتيش مقابل صاحب الـ 27 عامًا.

ولن يوافق النادي الباريسي على فكرة التبادل خاصة وأنّ يوفنتوس الإيطالي دخل في سكة المفاوضات.

جدير بالذكر أنّ برشلونة دفع 120 مليون يورو دفعة واحدة لأجل الحصول على خدمات أنطوان جريزمان بعد كسر عقده من أتلتيكو مدريد.