بعد إصابته .. مدة غياب حمد الله تصدم النصر

تعرف على مدة غياب حمد الله عن الملاعب.

تلقى نادي النصر خبرًا صادمًا اليوم الجمعة، حول مدة غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأصفر، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة الباطن.

وشهدت مباراة النصر أمام الباطن، تعرض حمد الله بتمزق عضلي، تجعله يغادر المباراة دون أن يكملها، ليتأكد غيابه عن الملاعب الفترة القادمة.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن حمد الله أجرى فحوصات طبية، والتي أثبتت أنه يعاني من تمزق من الدرجة الثانية، يحتاج معه إلى الراحة والعلاج من أربعة إلى ستة أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن حمد الله سيجري علاجًا مكثفًا، وفي حالة عدم تجاوزه اختبارات العودة إلى الملاعب بعد 4 أسابيع، للتأكد من سلامته، قد يستمر لأسبوعين إضافيين في البرنامج العلاجي.

حمد الله شارك في المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد أمام الباطن، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم استبداله في الدقيقة 68 بسبب الإصابة.

ويستعد فريق نادي النصر لمواجهة نظيره ضمك مساء السبت، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.