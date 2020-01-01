بعد إصابته .. الهلال يحدد موقف إدواردو من الكلاسيكو أمام الأهلي

هل يلحق إدواردو بمواجهة الأهلي؟

تعرض البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب فريق نادي الهلال للإصابة خلال مباراة فريقه أمام العدالة، باللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت.

الهلال نجح في تحقيق الفوز على نظيره العدالة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كارلوس إدواردو سيجري اليوم الأحد المزيد من الفحوصات الطبية، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، قبل العودة للتدريبات.

المزيد من الفرق

وغادر إدواردو مباراة العدالة في الدقيقة 50 من زمن المباراة بسبب الإصابة، حيث تم تشخيص إصابته في مفصل القدم بشكل مبدئي، لحين إجراء فحوصات طبية لتحديد تفاصيل الإصابة.

وبذلك يغيب إدواردو عن مباراة الهلال القادمة أمام الأهلي، في كلاسيكو الكرة السعودية المقرر له مساء يوم الخميس المقبل 20 أغسطس الجاري.

اشتعال الصراع الآسيوي وتألق البدلاء .. ظواهر الجولة 25 بالدوري السعودي

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث.