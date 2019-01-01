بعد إصابته أمام بوروندي - موقف الخنيسي من خوض مواجهة أنجولا

تونس اختتمت استعداداتها لكأس أمم أفريقيا 2019 بمواجهة بوروندي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض طه ياسين الخنيسي؛ مهاجم المنتخب التونسي، أمس الإثنين، للإصابة خلال اللقاء الودي الذي جمع منتخب بلاده بنظيره البوروندي.

نسور قرطاج حققوا فوزًا صعبًا على بوروندي وديًا بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب رادس، سجل الهدفين الخنيسي ونعيم السليتي.

صاحب الـ27 عامًا سقط مصابًا عقب تسجيل الهدف الأول إلا أن الإصابة لن تمنعه عن المشاركة في افتتاح مشاركة تونس بكأس أمم أفريقيا مصر 2019 أمام أنجولا.

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وأوضح سهيل الشملي؛ طبيب منتخب تونس، في تصريحاته لبوابة "العين": "الخنيسي بخير وجاهز للمشاركة أمام أنجولا، تأكدنا من سلامته وجاهزيته لخوض اللقاء".

نسور قرطاج اختتموا أمس الإثنين، استعداداتهم للكان، حيث خاضوا ثلاث وديات؛ حيث فازوا أمام العراق 2-0، وأمام كرواتيا 2-1، وأخيرًا مواجهة بوروندي.

ومن المقرر أن تستهل كتيبة الفرنسي آلان جريس؛ المدير الفني، مشوارها في كأس أفريقيا بملاقاة أنجولا في 24 من الشهر الجاري ثم مالي يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.