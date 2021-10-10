بعد إذلاله في الملعب .. بايرن يخطط لخطف نجوم برشلونة

بايرن يخطط لتعميق جراح برشلونة رياضيًا

لا يبدو أن نادي بايرن ميونخ يكتفي بإذلال برشلونة على مستوى النتائح بل يريد أن يعمق جراحه رياضيًا أيضًا.

الصعوبات المالية التي يعيشها نادي برشلونة الآن، ربما جعلته موضع استغلال من كبار أوروبا وسوقًا ممتازًا للراغبين في تدعيم صفوفهم.

النادي البافاري بطل ألمانيا كان آخر الراغبين في تدعيم صفوفه من برشلونة، وقد حاول أكثر من مرة خلال الصيف الماضي لكن دون نتيجة.

ما هو الجديد؟

"سبورت" نشرت تقرير لها تؤكد فيه، أن بايرن ميونخ يستهدف اللاعبين المهمين في برشلونة وقد أرسل بالفعل ممثليه للتفاوض مع اللاعبين من أجل الضغط على برشلونة.

لطالما كان لاعبو برشلونة محط أنظار الفرق الكبرى بأوروبا خاصةً الفريق الألماني، الذي حاول أكثر من مرة عبر السنين، بداية من تير شتيجن مرورًا بدي يونج وآخرهم بيدري وديست.

كيف كانت الأمور الصيف الماضي؟

النادي البافاري يضع سيرجينو ديست نصب عينه منذ فترة طويلة، ففي العام الماضي، كان بايرن قريبًا من الحصول على خدماته قبل دخول برشلونة للصفقة وحسمها بسبب علاقة أياكس أمستردام.

بايرن بدا أنه لم يتخلَ عن فكرة الحصول على خدمات الجناح الواعد وحاول استغلال الحالة المالية الصعبة لبرشلونة وأجرى اتصلاته للتعاقد مع الدولي الأمريكي لكن كان رد اللاعب قاطعًا "أريد الاستمرار في برشلونة“.

من جانبه برشلونة، لا تبدو الأمور مطمئنة ففي خضم أزماته الاقتصادية يقف النادي الكتالوني في المنتصف بين الحفاظ على لاعبيه وبين التعاقد مع آخرين لتدعيم الفريق.

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