بعد إحرازه لهدف في الديربي.. هالاند يحصل على طعام مجانًا لسنة في دورتموند!

لقطة مميزة..

لم يمر تألق إرلينج هالاند بقميص بوروسيا دورتموند وإحرازه لهدفٍ في شباك شالكه بديربي الرور مرور الكرام، إذ تحصل بسببه على وجبات مجانية لمدة عام من مطعم كيفن جروسكرويتس لاعب أسود الفيستيفاليا السابق.

وكان هالاند قد قاد دورتموند لتحقيق ثلاث نقاط هامة بإحرازه لهدف من ثلاثية كتيبة لوسيان فافر في شباك الرويال بلوز، ليصل بذلك النادي الأصفر والأسود للنقطة رقم 12 بالتساوي مع بايرن ميونخ وخلف المتصدر لايبزيج بنقطة.

جروسكرويتس كان اللاعب المفضل ليورجن كلوب طوال فترته في دورتموند، قبل أن تتراجع مسيرته حتى يلعب حاليًا في أوردينجن، أحد فرق الدرجة الثالثة الألمانية.

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ورغم نشاطه في نادٍ آخر وابتعاده عن سيجنال إيدونا بارك منذ 2015، إلا أن هيام صاحب الـ32 عامًا بدورتموند لا يزال قائمًا، الأمر الذي جعله يحتفل بهدف هالاند وتألقه على طريقته الخاصة.

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بطل العالم 2014 كتب على إنستجرام "إنه رجل رائع (هالاند)، يمكنه أن يحصل على طعام مجاني لمدة عام من مطعم Mit Schmackes".

ومن المعروف الأهمية الكبرى لديربي الرور بالنسبة للجماهير الألمانية، فالعداء بين دورتموند وشالكه ضخم للغاية لدرجة أن الأول لا يستعمل رقم 4 الموجود في اسم الثاني.

الجدير بالذكر أن هالاند انضم إلى دورتموند في شتاء 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورج، ومنذ ذلك الحين سجل 23 هدفًا وصنع 6 بمختلف المسابقات.