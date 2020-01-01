بعد إجراء جراحة عاجلة .. دي سوزا يوجه رسالة لجماهير الأهلي
وجه البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد إجراءه عملية جراحية "الزائدة الدوية" اليوم الخميس.
وكان دي سوزا يعاني من بعض الآلام في البطن، تبين أن سببها هو التهاب في "الزائدة الدودية"، ومن ثم قرر الطبيب المعالج إجراء عملية استئصال لها.
ونشر دي سوزا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو بعد إجراء العملية، حيث علق عليه قائلًا:
"تم التشخيص لي بأنني أعاني من التهاب من الزائدة الدودية، وشعرت بألم لم أشعر به طوال حياتي، وأغمى عليّ تقريبًا، والحمد لله تمكنت من الوصول إلى المستشفى",
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اللاعب البرازيلي تابع: "تم علاجي وتشخيص أعراضي بالتهاب في الزائدة الدودية، وأنهيت للتو عملي الجراحي، وذلك بفضل دعوات الجميع لي، سأعود قريبًا وشكرًا لكل من ساعدوني".
Guys last night I was diagnosed with Appendicitis, I felt a pain like I never felt in my life and I almost fainted .. Thank God I managed to get to the Hospital, I was medicated and diagnosed with Appendicitis, I just finished my surgery, thanks to everyone for the prayers, I went caught by surprise like all of you, i'll be back soon. Thanks to those who helped me @ahmedbm3o #Hode 🙏🏻❤️ Galera ontem à noite fui diagnosticado com Apendicite , senti uma dor como nunca senti na minha vida e quase desmaiei .. Graças a Deus consegui chegar ao Hospital , fui medicado e diagnosticado com apendicite , acabei agora minha cirurgia , obrigado a todos pelas orações , fui pego de surpresa como todos vocês , em breve estarei de volta . Obrigado aos que me ajudaram @ahmedbm3o #Hode ❤️🙏🏻
وبالتالي سيغيب جوزيف دي سوزا عن مواجهتي الفيصلي والهلال القادمتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وشارك جوزيف دي سوزا رفقة النادي الأهلي في مباراة ديربي جدة الماضية أمام الاتحاد، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.