بعد إثارة تاريخية في ركلات الجزاء.. فياريال يخطف لقب الدوري الأوروبي من مانشستر يونايتد

متعة منقطعة النظير..

توُِّج فياريال بلقب الدوري الأوروبي في أعقاب الانتصار على مانشستر يونايتد بركلات الجزاء (11-10) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح فياريال من أول هجمة خطيرة أن يسكن الكرة شباك مرمى دافيد دي خيا بعد ركلة حرة من باريخو حوّلها جيرارد مورينو بقدمه إلى الشباك بالدقيقة 29.

مانشستر يونايتد انتفض تحديدًا في الشوط الثاني بكل قوة، لكن عرضية أخرى وصلت إلى كارلوس باكا كادت أن تنهي آمال النادي الإنجليزي لولا رعونته في الإنهاء.

المانيو بعد ذلك سيطر على المباراة بصورة شبه كاملة وأخذ في صناعة الخطورة عبر كافاني على وجه التحديد، إلى أن تمكن الأوروجوياني من إحراز التعديل بالدقيقة 55.

واصل مانشستر يونايتد سيطرته على المباراة بعد ذلك وتراجع فياريال مكتفيًا بدفاع قوي نجح في اختراقه النادي الأحمر في أكثر من مناسبة ولكن من دون التسجيل.

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لجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية وبدا الإجهاد واضحًا عليهما، وباستثناء فرصة وحيدة من ألبيرتو مورينو لم يظهر لا فياريال ولا مانشستر أمام المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

11 ركلة جزاء سددها كلا الفريقين، الجميع سجل بما في ذلك حارس فياريال، حتى أضاع دافيد دي خيا الركلة الأخيرة ومنح فياريال لقب الدوري الأوروبي.

هكذا، يكون أوناي إيمري قد تمكن من تحقيق اللقب الرابع في تاريخه لبطولة الدوري الأوروبي، فيما يكون أولي جونار سولشاير قد خسر أول نهائي يخوضه في مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد.