بعد أليجري .. التحقيق مع رونالدو بتهمة غسيل الأموال

السلطات الإيطالية تشك في تعاملات مدرب يوفنتوس الجديد

أفادت تقارير إيطالية بوجود تحقيقات من قبل السلطات في البلاد مع مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري ونجم الفريق كريستيانو رونالدو بتهمة غسيل الأموال.

صحيفة "لا فيريتا" الإيطالية كشفت قبل أيام عن وجود تحقيقات بخصوص عمليات نقل أموال تخص مدرب يوفنتوس متعلقة بالمراهنات.

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وقال التقرير إن أليجري تلقى أموالاً في حسابه من شركة مالطية تحت التحقيق بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب، ولها علاقات مع المافيا.

الآن نفس المصدر نقلت عنه "ميدياست" أن رونالدو هو الآخر تم فتح تحقيق معه بخصوص مدفوعات على حسابه تمت ما بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021.

ويخص التحقيق ثلاث عمليات سحب لأموال بقيمة 220 ألف يورو ليس معروفاً الجهة التي ذهبت لها، وبسبب أهمية العميل حسبما أوضح التقرير، تم فتح التحقيق.

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ورد أليجري في بيان رسمي الأحد على التقرير وأكد أن لا صلة له بالأمر، وأشار إلى عدم صحة الاتهامات بحقه بخصوص تحايل أو تربح غير قانوني.

يذكر أن أليجري قد عاد لتدريب يوفنتوس الشهر الماضي ليخلف رسمياً أندريا بيرلو الذي تمت إقالته عقب موسم وحيد في المنصب.