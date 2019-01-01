بعد أزمة راشفورد وبوجبا .. سولشاير يستقر على متخصص ركلات الجزاء

المدرب النرويجي يتخذ قرارًا حاسمًا لمنع ما حدث في "المولينو" يوم مساء الإثنين

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن منفذ ركلات الجزاء في الفترة القادمة، وذلك لتفادي ما حدث بين بول بوجبا وماركوس راشفورد في سهرة الإثنين.

وكان بطل العالم قد تحصل على ركلة جزاء في مواجهة الشياطين الحمر ضد ولفرهامبتون، التي جرت على ملعب "المولينو"، لكنه لم يتركها لصاحب السجل المميز في تنفيذ مثل هذه الركلات ماركوس راشفورد، حيث أصر لاعب الوسط الفرنسي على تسديدها، ليتصدى لها الحارس البرتغالي روي باتريسيو ببراعة.

وأثار مشهد التفاف راشفورد وبوجبا على الكرة قبل تنفيذ الركلة، غضب واستياء شريحة عريضة من مشجعي النادي، وكذلك نجومه وأساطيره، لا سيما بعد ضياع الركلة، التي تسببت في عودة الفريق إلى "أولد ترافورد" بنقطة واحدة، مع المنافس، الذي لم يتمكن اليونايتد من هزيمته في آخر 4 مواجهات مباشرة في كل البطولات.

ومن أبرز من سجلوا اعتراضهم على ما حدث قبل تنفيذ الركلة، كان أسطورة النادي الويلزي ريان جيجز، الذي صب جام غضبه على اللاعبين، خصوصًا الشاب الإنجليزي، كونه لم يُصر على تنفيذ الركلة، رغم أنه في المباراة الأول ضد تشيلسي، تمكن من التسجيل من علامة الجزاء، عكس زميله الفرنسي، الذي أدمن إهدار ركلات الجزاء –بحسب تعبير أكثر من تّوج بالألقاب في تاريخ النادي-.

ملخص ما يحدث بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في مفاوضات نيمار! 🤣 pic.twitter.com/bNOmGIILdd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وبعد حالة الغضب الجماهيري من مشهد ركلة الجزاء برمتها، علمت صحيفة "ذا صن" من مصادرها داخل عمق البريميرليج، أن المدرب ذو الوجه الطفولي أبلغ بوجبا بعدم الاقتراب من تنفيذ ركلات الجزاء مرة أخرى، وذلك لاستقراره على ماركوس راشفورد، ليصبح من الآن وصاعد المتخصص الأول في تنفيذ الكرة من علامة الجزاء طالما كان داخل الملعب، وذلك لمنع تكرار ما حدث في "المولينو" في المستقبل القريب أو البعيد.