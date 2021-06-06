بعد أجويرو وجارسيا .. لابورت صفقة برشلونة الثالثة من مانشستر سيتي!

هل يكون الحل لمشاكل الكتلان الدفاعية؟

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن العلاقات بين برشلونة ومانشستر سيتي جيدة للغاية ومن الممكن أن تمهد لتعاقد النادي الكتالوني مع مدافع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إيمريك لابورت.

ويعتبر المدافع الفرنسي إيمريك لابورت هو واحد من أهم مدافعي مانشستر سيتي الإنجليزي وأدى غيابه الطويل في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة إلى توسعة الفارق بين ليفربول والسيتي في المنافسة على اللقب في الموسم الماضي.

كان ذلك بكل تأكيد قبل وصول روبن دياش هذا العام وعودة الأمور إلى نصابها بالنسبة لدفاعات وصيف أوروبا، الأمر الذي جعل لابورت حبيسًا لدكة البدلاء.

برشلونة يبدو أنه يملك مشواراً طويلاً من الاهتمام بالتعاقد مع الفرنسي صاحب الـ 27 عاماً، حيث حاولوا التعاقد معه في عام 2014 ولكن أتلتيكو بلباو غالى في طلباته المالية في ذلك الوقت.

التفاوض عاد من جديد عام 2016 وطلب بلباو 65 مليون يورو ولكن برشلونة رفض التعاقد معه بذلك المبلغ حينها وقرر التعاقد مع الفرنسي الأخر صامويل أومتيتي مقابل 25 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة بأن السبب وراء رغبة التعاقد مع اللاعب هو قدرته على بناء اللعب من المناطق الخلفية وهو الأمر الذي أعجب جوارديولا مدربه الحالي به ولكنه تخلى عنه بعد تألق دياش.

لذلك سيكون اللاعب محبباً إلى المدرب رونالد كومان في ظل تقدم بيكيه في العمر وعدم قدرة أومتيتي على لعب موسم كامل بدون إصابة في ركبته اليمنى.

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يذكر أن برشلونة قد ضم إريك جارسيا مجانًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي وكذلك سيرخيو أجويرو، وقد يكون لابورت هو الصفقة الثالثة من بطل الدوري الإنجليزي إلى البارسا.