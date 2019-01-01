بعدما طلب الانتقال إلى بايرن ميونيخ.. كالوم هودسون يواصل التألق مع تشيلسي

هدفين و3 أسيست هي حصيلة المطلوب من بايرن ميونيخ كالوم هودسون في آخر 5 مباريات بدأها مع تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، مستمرًا كذلك في خطف الأنظار التي بدأت تلاحقه بعد الأداء الكبير الذي قدمه.

وكان هودسون قد صرح من قبل بأنه يطلب من إدارة تشيلسي السماح له بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق هودسون في المواجهة التي جمعت تشيلسي أمام ضيفه شيفلد ويندزداي ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي والتي حسمها البلوز لصالحهم بثلاثية نظيفة.

وسجل النجم الصاعد هدف فريقه الثاني في مباراة سجل فيها ويليان الهدفين الأول والثالث، ليرفع هودسون رصيد مشاركاته في الأهداف بين التسجيل والصناعة في مبارياته الخمسة الأخيرة التي بدأها أساسيًا إلى 5 أهداف.

ونجح هودسون في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وهو رقم مميز لأي لاعب ومميز بشكل أكبر حين تتحدث عن لاعب صاعد في بداية مسيرته.

يذكر أن أندية كليفربول وبايرن ميونيخ قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع كالوم هودسون، ولكن إدارة تشيلسي تحاول الحفاظ عليه بشتى الطرق.