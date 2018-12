بعدما سجل وصنع أمام أرسنال - نيمار يتفوق على صلاح

تفوق ليفربول، برباعية مقابل واحد، على حساب ضيفه أرسنال، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النتيجة العريضة جاءت في الشوط الأول فقط، والتي شهدت قلب الريدز لتأخرهم بتسجيل 4 أهداف متتالية.

وصنع المصري محمد صلاح الهدف الثالث والذي سجله السنغالي ساديو ماني، كما اختتم الرباعية بهدف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأصبح هدف صلاح هو الرقم 154 في تاريخ مواجهات الفريقين، لتكون المباراة الأكبر في عدد الأهداف بتاريخ الدوري الإنجليزي.

154 - Mohamed Salah's penalty means Arsenal vs Liverpool is now the highest scoring @premierleague fixture in the history of the competition (154 goals). Bonanza. #LIVARS pic.twitter.com/qqOCNj0gyi — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2018

الجناح السابق لتشيلسي، وهداف الموسم الماضي، للمباراة الثالثة الموسم الحالي على التوالي، يسجل ويصنع في المباراة ذاتها، بعد مباراتي ولفرهامبتون ونيوكاسل، لتكون المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الأمر.

وتعد تلك المباراة هي العاشرة، التي يسجل فيها ويصنع صلاح أهدافاً بنفس المباراة، ليتفوق عليه البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان فقط في الدوري الخمسة الكبرى برصيد 11 مباراة.

10 - Mohamed Salah has both scored and assisted in the same Premier League game for the 10th time since the start of last season; only Neymar (11) has done so on more occasions in the big-five European leagues in that time. King. pic.twitter.com/AGtlzPym57 — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2018