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الدوري الإنجليزي الممتاز

بعدما سجل وصنع أمام أرسنال - نيمار يتفوق على صلاح

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Getty Images
صلاح يعود لصدارة الهدافين

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تفوق ليفربول، برباعية مقابل واحد، على حساب ضيفه أرسنال، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النتيجة العريضة جاءت في الشوط الأول فقط، والتي شهدت قلب الريدز لتأخرهم بتسجيل 4 أهداف متتالية.

وصنع المصري محمد صلاح الهدف الثالث والذي سجله السنغالي ساديو ماني، كما اختتم الرباعية بهدف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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وأصبح هدف صلاح هو الرقم 154 في تاريخ مواجهات الفريقين، لتكون المباراة الأكبر في عدد الأهداف بتاريخ الدوري الإنجليزي.

الجناح السابق لتشيلسي، وهداف الموسم الماضي، للمباراة الثالثة الموسم الحالي على التوالي، يسجل ويصنع في المباراة ذاتها، بعد مباراتي ولفرهامبتون ونيوكاسل، لتكون المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الأمر.

وتعد تلك المباراة هي العاشرة، التي يسجل فيها ويصنع صلاح أهدافاً بنفس المباراة، ليتفوق عليه البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان فقط في الدوري الخمسة الكبرى برصيد 11 مباراة.

وعاد صلاح للتواجد في صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج، برصيد 13 هدفاً بالتساوي مع هاري كين لاعب توتنهام وإيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

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