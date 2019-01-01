بعدما التقطته الكاميرات.. تييري هنري يعتذر عن إهانة مدافع ستراسبورج

هنري يعتذر لمدافع ستاسبورج لالا عقب إهانته في مواجهة السبت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعتذر المدرب الفرنسي تييري هنري المدير الفني لنادي موناكو عن ما بدر منه من كلمات مسيئة في حق مدافع نادي ستراسبورج لالا السبت الماضي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان موناكو قد خسر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وكانت عدسات الكاميرا قد التقطت هنري وهو يوجه كلمات سباب لجدة اللاعب كيني لالا، مما أثار الكثير من الجدل حول المدرب الفرنسي.

وقال هنري في أعقاب ذلك: "أعتذر عن ما بدر مني، لقد كان رد فعل غير مقصود، فقط المباراة وقرارات الحكم والسيناريو الذي حدث جعلني أتفوه بهذا"

وأضاف: "لقد كانت المباراة عصيبة، وكانت لنا ركلة جزاء ففوجئت بأن الحكم لم يحتسبها وأشار إلى استمرار اللعب، قبل أن يتوجه إلي الحكم الرابع ويخبرني بأنه لا يوجد تقنية فيديو"

يذكر أن تييري هنري يعيش أوضاعًا صعبة مع نادي موناكو في الفترة الحالية، إذا يعاني من النتائج السلبية ومن احتمالية الهبوط للدرجة الثانية.