بقياد فهد بن نافل - بعثة الهلال تغادر الرياض نحو اليابان

الهلال يسافر مبكرًا إلى اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا.

غادرت بعثة فريق نادي الهلال، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيحل ضيفًا على أوراوا ريد مساء الأحد 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما 2002 الياباني، في إياب النهائي القاري.

فهد بن نافل رئيس الهلال، تقدم بعثة الفريق الأزرق، المغادرة إلى اليابان، حيث انضم اللاعبين الدوليين بالفريق، قبل المغادرة.

الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات أمس السبت، بعد المشاركة مع المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا مثيرًا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

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إدارة الهلال قررت نقل معسكر الفريق الإعدادي من طوكيو إلى سايتاما قبل 48 ساعة فقط من النهائي، من أجل الاقتراب من الملعب الذي سيستضيف المباراة، وتسهيل تنقل الفريق من وإلى الملعب.

المعسكر الهلالي سيبدأ في جنوب طوكيو حتى الجمعة المقبل، من أجل الاتبعاد عن وسط العاصمة، تفاديًا للازدحام المروري.

الهلال حقق الفوز على أوراوا بهدف دون رد، في ذهاب النهائي الذي أقيم السبت 9 نوفمبر الجاري، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.