بطولة نيوم للكرة الشاطئية.. لاعب البرازيل يحدد الأفضل في العالم

تألق برازيلي

حدد لويز ألبرتو براجا الشهير بـ"داتينيا"، لاعب منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، أفضل لاعب في العالم.

ويشارك داتينيا مع منتخب البرازيل في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور النهائي، حيث يلاقي اليوم السبت منتخب الإمارات.

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وكان الفريق اللاتيني اكتسح نظيره الإسباني بنتيجة 9-1 مساء الجمعة، في ختام دور المجموعات.

وبعد المباراة، قال داتينيا، في تصريحات خاصة لجول: "رودريجو بين الأفضل، وبالنسبة لي فإنه أفضل لاعب كرة قدم شاطئية في العالم".

وعن مباراة إسبانيا، قال "اليوم دخلنا بهدف واحد، ركزنا على الفوز، كنا نعلم أن إسبانيا فريق قوي للغاية، لكننا دخلنا بتركيز كبير، كنا نعلم أن هدفنا هو الوصول إلى النهائي، وسارت الأمور على ما يرام وحققنا هذا الفوز العظيم".

أما عن مباراة النهائي، أوضح "إنها مباراة أخرى، نعلم إمكانات الإمارات، لكننا سنمضي قدمًا كما فعلنا خلال البطولة، سنخوض المباراة بتركيز وسنلاحق هدفنا، وهو أن نكون أبطالًا".

وعن الاختلافات الرئيسية بين آخر نسخة من البطولة والنسخة الجارية، أوضح "كل عام يكون هيكل التنظيم جيدًا جدًا وجميلًا جدًا، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا للمرة الثالثة، نحن سعداء جدًا، أكثر سعادة بالوصول إلى النهائي".

وحول الصعوبات الرئيسية التي يوجهها لاعبو كرة القدم الشاطئية، قال "التحدي الأكبر، وخاصة في البرازيل، هو تنظيم اللعبة، ولكن هنا وفي أوروبا نعلم أن الهيكل أفضل، هناك لاعبون جيدون وهذا يجعل من السهل علينا تطوير هذا الأسلوب"