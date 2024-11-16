بطولة نيوم للكرة الشاطئية .. لاعبة إسبانيا تكشف سر اكتساح إنجلترا

نجمات لا روخا يتألقن

كشفت ناتاليا كوادرادو، لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم الشاطئية للسيدات، السر وراء اكتساح منتخب إنجلترا في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا كاسحًا على نظيره الإنجليزي بنتيجة 4-1 مساء الجمعة، في ختام دور المجموعات من البطولة.

ويأتي الانتصار على إنجلترا بعد الفوز على أوكرانيا 6-1 والبرازيل 6-4. ويلعب منتخب إسبانيا للسيدات المباراة النهائية للبطولة اليوم السبت ضد نظيره البرازيلي.

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وقالت ناتاليا كوادرادو، في تصريحات لجول، عقب الفوز على إنجلترا "كانت اللاعبات على علم بأن هذه المباراة ستكون صعبة، إنجلترا ليست في حالة سيئة كما يقول الناس".

وأضافت "عملنا بجدية من أجل ذلك، ولهذا فزنا بهذه المباراة الصعبة، نلعب مباراة تلو الأخرى، والآن نركز على النهائي غدا لمحاولة التتويج باللقب".

وحول أهمية بطولة نيوم الدولية، علقت كوادرادو "بالنسبة لنا، تعتبر بطولة نيوم من أهم البطولات في الروزنامة السنوية، كل عام تتحسن الأمور أكثر فأكثر، ونحن، اللاعبات والمدربون، في كل عام، نستمتع أكثر فأكثر. إنها بطولة رائعة يجب أن نشارك فيها".

وعن تسجيلها 4 أهداف حتى الآن في البطولة، قالت اللاعبة الإسبانية "على المستوى الفردي، أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية، ولكن كل هذا بفضل زميلاتي في الفريق، وأتمنى أن أستمر في كسب النقاط وتسجيل الأهداف مع زميلاتي".