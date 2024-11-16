بطولة نيوم للكرة الشاطئية.. لاعب البرازيل يوضح كيفية تطوير اللعبة

استثمار الأندية المحترفة هو الحل

أوضح فيليبي دا سيلفا، لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم الشاطئية، كيفية تطوير اللعبة، على هامش مشاركته في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وأسهم دا سيلفا في تأهل البرازيل إلى نهائي بطولة نيوم، بعد الفوز على كل من الصين (17-0)، واليابان (6-5)، وإسبانيا (9-1).

ويلتقي منتخب البرازيل نظيره الإماراتي مساء اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

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وقال دا سيلفا، في تصريحات لموقع جول، "نرى كل عام التطور في البنية التحتية والجودة، وهذا ما نحتاجه في رياضتنا للتطور كل عام. نحتاج أيضًا إلى رفع مستوى الاحتراف في هذه الرياضة، وإنشاء قاعدة جيدة للمواهب الجديدة لتظهر".

وأكمل "نريد جذب الأندية المحترفة للاستثمار في كرة القدم الشاطئية، وبالتالي تصبح هذه الرياضة أولمبية في مرحلة ما، لأنه عندما تصبح هذه الرياضة أولمبية، ستحظى بمزيد من الشهرة، وسيكون من الأسهل الحصول على رعاة جدد، وبهذه الطريقة يمكن لكرة القدم الشاطئية أن تتطور أكثر".

وعن مباراة الإمارات، قال دا سيلفا "نعلم أن اليوم ستكون مباراة صعبة للغاية، ندرك العمل الذي تقوم به الإمارات تحت قيادة المدرب فيكتور فاسكيز".

وأضاف "خضنا مباراة صعبة للغاية ضدهم من قبل في البرازيل، لم يكن بوسعنا الفوز إلا في الوقت الإضافي، لكننا سندخل الملعب بتركيز شديد، ونعمل بجد، ونعرف ما يتعين علينا القيام به، ويجب أن نكون متواضعين للغاية".

وعن الفوز الكبير على منتخب إسبانيا، قال "البرازيل استعدت جيدًا لهذه المسابقة، نظرا لأهميتها والمنتخبات المشاركة فيها، لكننا نعرف أيضا لاعبي إسبانيا، لأن اللاعبين البرازيليين لعبوا معهم في الدوريات المحلية وغيرها من الأحداث، وأمس لعبت البرازيل في المقام الأول متحدة ومركزة للغاية ومتواضعة. هذا كان مفتاح الفوز".

وواصل "من الواضح أن البرازيل لديها مواهب فردية رائعة، لكن سر قوتنا العمل الجماعي، وهذا ما وضعناه على أرض الملعب أمام إسبانيا".

وسُئل دا سيلفا عما إذا كان تميز البرازيل في الكرة الشاطئية جاء بسبب المواهب أو كثرة الشواطئ لديها، فرد قائلًا "لا، في البرازيل، لدينا امتياز وجود الكثير من الشواطئ الجميلة، لدينا أيضًا في البرازيل، كرة قدم عشبية وكرة قدم رملية، الجميع يريد أن يلعب كرة القدم على العشب، ولدينا أبطال مثل بنيامين بورو، كل هؤلاء اللاعبين الذين نعتبرهم مرجعًا لنا، ونتعلم منهم ونستمد منهم الإلهام".

واختتم تصريحاته في هذا الصدد بالقول "نحن محظوظون جدًا في كل هذا وننسق بين المهارات الفردية والعمل الجماعي، هذا لا يعني أننا سنفوز دائمًا، ولكن على الأقل سنذهب إلى كل منافسة بقوة ونرغب في اللعب بقوة".