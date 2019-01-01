بطولة غرب آسيا - الكويت والأردن يتعادلان إيجابيًا

تعادل في الوقت القاتل يقتنصه النشامى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب الكويت والأردن، بهدف لكل منهما، على ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا.

الكويت تقدمت مبكرًا بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق اللقاء بهدف فيصل زايد الحربي من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف سالم العجالين هدف التعادل، محافظًا على آمال فريقه في التأهل للنهائي.

بهذا التعادل تتصدر الكويت جدول ترتيب المجموعة الثانية بأربع نقاط الأهداف عن البحرين صاحبة الوصافة، بينما يحل النشامى في المركز الرابع بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن السعودية صاحبة المركز الثالث.

ومن المقرر أن تلتقي الكويت مع البحرين، والأردن مع السعودية في الجولة الأخيرة، المقرر إقامتها في العاشر من الشهر الجاري.