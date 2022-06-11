بطولة أيام الفيفا .. حل سعودي للتغلب على التوقف الدولي!

التوقف الدولي يضر بالأندية السعودية كثيراً ومقترح مبتكر لحل الأزمة

ظهر مقترح سعودي باستحداث بطولة رسمية تقام فقط أثناء التوقف الدولي لخوض مباريات المنتخبات من أجل الحفاظ على جاهزية الأندية ولاعبيها.

الدوري السعودي تأثر كثيراً بالتوقف الحالي الخاص بالمنتخبات، إذ يأتي وسط صراع محتدم في القمة والقاع لحسم اللقب والهابطين قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

ما هو الاقتراح السعودي بخصوص أيام التوقف الدولي؟

الناقد حاتم خيمي قدم اقتراحاً في برنامج "كورة" على "روتانا" بإقامة بطولة رسمية تلعب فقط أثناء التوقف الدولي، بدلاً من المباريات الودية.

الناقد أوضح أن التوقف الدولي يضر اللاعبين كثيراً بسبب عدم اللعب، وحتى هؤلاء الذين وقع استدعاء بعضهم لبلدانهم ولكن لا يلعبون كثيراً.

خيمي اقترح أن يلعب النادي مباريات أثناء التوقف فقط، مباراة أو مباراتين كل توقف، ثم مع التوقف الأخير في يونيو تقام مباراة نهائية لحسم الفائز.

وقال خيمي إن الفكرة جديدة وخلاقة، واعترف بأنها أتت له فقط أثناء حديثه على الهواء في البرنامج ومناقشة تأثير التوقف على الأندية واللاعبين.

"أيام الفيفا".. مقترح بطولة جديدة يطرحه "حاتم خيمي" لاستغلال الأندية لفترات التوقف الدولية#كورة_روتانا pic.twitter.com/OPKM9vzY6x — برنامج كورة (@korarotana) June 10, 2022

ويدور الآن حديث بخصوص تأجيل جديد محتمل للدوري السعودي في حال عبر المنتخب السعودي تحت 23 لقاء فيتنام بكأس آسيا، ليكون التأجيل الثاني في أقل من شهر للجولات الأخيرة من المسابقة.

ولعب المنتخب السعودي الأول مباراتين أثناء التوقف، خسر في الأولى من كولومبيا، ثم سقط أيضاً في الثانية على يد فنزويلا، وذلك في إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

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