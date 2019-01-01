بطولة السوبر الإسباني الجديدة | كيف يتجنب الاتحاد ضغط المباريات؟

تعرف على خطة الاتحاد الإسباني لخوض مباريات السوبر الإسباني في الموسم المقبل

يقترب الاتحاد الإسباني من تغيير نظام بطولة السوبر المحلي لتصبح مكونة من 4 لاعبين بدلًا من مواجهة بين بطل الدوري والكأس.

لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، اقترح تغيير نظام البطولة ولعبها خارج إسبانيا وسوف يتم اتخاذ قرار نهائي في الاجتماع المقرر للجمعية العمومية في أبريل المقبل.

ولكن كيف تُلعب هذه البطولة؟ وهل ستتعارض مع جدول المباريات؟ وما هي الخطة الموضوع لخوض هذه المباريات.

صحيفة "ماركا" أجابت على هذه الأسئلة في تقرير نشرته صباح اليوم، الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أنّ ملحق الدوري الأوروبي في الموسم المقبل سيكون بين 7 إلى 11 أغسطس المقبل أما السوبر الأوروبي فسيكون في 14 أغسطس بمدينة أسطنبول.

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وفي حال لم يتواجد فريق إسباني في هذه البطولات فسوف يقام السوبر الإسباني مطلع شهر أغسطس، أما لو تواجد أي فريق من المشاركين في السوبر بالبطولات القارية فسوف يتم تأجيل السوبر وكذلك سوف تتأخر انطلاقة الليجا إلى نهاية الشهر.

البطولة الرباعية سوف تٌلعب بصورة مبدئية في أول أسبوع من أغسطس وعلى الأرجح في مدينة ميامي الأمريكية على أنّ تنطلق بطولة الدوري في 16 أغسطس ولمدة أسبوعين قبل فترة التوقف الدولي.

أما بطولة كأس ملك إسبانيا فلا يزال هناك دراسة لإمكانية خوضها في شكل مباراة واحدة بدلاً من لقائي الذهاب والإياب، ولكن من الصعب تطبيق هذا الأمر في الموسم المقبل وقد يتأجل إلى 2020-2021.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الألماني سبق ونظم بطولة مماثلة مكونة من 6 فرق وتم إلغائها في 2007 وحققها بايرن ميونخ 6 مرات كافضل فريق.