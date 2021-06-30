"بطولات الأهلي كلها نزيهة عكس باقي الأندية"

تعليق مثير حول بطولات الأهلي

يرى الناقد الرياضي محمد النمري، أن جميع بطولات النادي الأهلي السعودي عبر التاريخ، تشهدها النزاهة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي بطولة يحوم حولها الشك في نزاهتها.

وبلغ عدد البطولات الرسمية للنادي الأهلي عبر التاريخ 43 بطولة، وذلك بتحقيق كأس خادم الحرمين 13 مرة، وكأس ولي العهد 6 مرات، والدوري السعودي 3 مرات، وكأس السوبر السعودية مرة واحدة، وكأس الأمير فيصل بن فهد 5 مرات، وكأس المنطقة الغربية 11 مرة، وكأس الخليج للأندية 3 مرات، وكأس الاتحاد العربي للأندية مرة واحدة.

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وكتب النمري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يتحدث فيها عن بطولات الأهلي، حيث شدد خلالها على أن محاولات التهميش أثبتت نزاهة الأهلي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الأهلي في كل تاريخه لا تجد بطولة يحوم حولها الشك بنزاهتها، بل نقية ثابتة، ولكن السابقين عبر السنوات إلى اليوم غيّروا قيمتها (من إلى)".

وتابع: "وذلك حتى لا يكون سجل الأهلي من الذهب حافلًا بالتنوع، فاتخذوا التهميش حلًا، واليوم كتب الله أن يتناحروا، فانكشفت حقيقة البطولات ونزاهة الأهلي".

وتولى مهمة رئاسة النادي الأهلي مؤخرًا ماجد النفيعي، ويسعى خلال الوقت الحالي لحل أزمات ديون الأهلي، وتدعيم صفوف الراقي بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد.