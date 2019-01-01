بطل موقعة ريال مدريد الشهيرة سانابريا يصل إلى جنوى تمهيدًا للتوقيع معهم

جنوى يتوصل إلى اتفاق لضم سانابريا من ريال بيتيس.. صاحب هدف الدقيقة 94 الشهير أمام ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشار كالتشيو ميركاتو إلى توصل نادي جنوى الإيطالي إلى اتفاق مع ريال بيتيس بشأن ضم مهاجمه أنطونيو سانابريا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان جنوى قد فقد مهاجمه الأساسي كريستوف بيوتيك، والذي ذهب إلى ميلان في صفقة عوض فيها الروسونيري رحيل جونزالو هيجوايين إلى تشيلسي.

ووصل سانابريا اليوم السبت إلى جنوب إيطاليا تمهيدًا للتوقيع مع جنوى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وكان سانابريا قد اكتسب شهرة كبيرة في الوسط الرياضي الإسباني بعد هدفه الشهير في مرمى ريال مدريد الموسم الماضي في الدقيقة 94 من المباراة التي جمعت بين الفريق الملكي وريال بيتيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقاد هذا الهدف ريال بيتيس إلى تحقيق انتصار في أرض ريال مدريد لم يحققه منذ وقت كبير، كما قاد حملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك.

يذكر أن جنوى كان قد دخل في مفاوضات مع المهاجم المفقود إيميليانو سالا قبل توقيعه مع كارديف سيتي، وذلك في إطار بحثه عن الرجل المناسب لتعوي نجمه بيوتيك.